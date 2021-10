Весомое достижение: научные эксперименты украинских школьников попадут на МКС

Вчера, 29 сентября, состоялось подписание соглашения об участии Украины в программе 16-й Миссии Международной космической станции. Стороны встретились в Посольстве Украины в США (Вашингтон).

Так, украинцы впервые примут участие в американской программе студенческих экспериментов SSEP. Работы школьников со всей Украины отправят и протестуют на МКС.

Детали конкурса

В программе примут участие школьники 9 – 11 классов со всей страны. Учителя, которые будут работать с юными исследователями, прошли профессиональное обучение от экспертов программы в Вашингтоне.

Конкурс состоит из 2 этапов. Команды будут работать с минилабораториямы. Их задача – предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите нашей планеты. В результате изберут 2 команды, которые смогут отправить свои эксперименты на международную космическую станцию ​​(МКС). Далее разработки будут тестировать астронавты в условиях космоса.

Участие школьников в проекте инициировала Малая академия наук Украины (МАН) при поддержке Посольства Украины в США.

Новые возможности

Участники команд-победителей смогут воочию увидеть запуск ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. За историческим событием они будут наблюдать на площадке 39A космического центра Кеннеди НАСА, Флорида. Впоследствии они примут участие в научной конференции в Вашингтоне.

Справка: SSEP – программа по развитию научного и STEM-образования. Создана в 2010 году Национальным центром образования наук о Земле и космосе США (NCESSE) и Институтом космической образования имени Артура Кларка (the Arthur C. Clarke Institute for Space Education). SSEP специализируется на исследованиях микрогравитации. За время существования программы над созданием реальных экспериментов для исследований в космосе работали 74 500 школьников.