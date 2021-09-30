Так, украинцы впервые примут участие в американской программе студенческих экспериментов SSEP. Работы школьников со всей Украины отправят и протестуют на МКС.
Примечательно Украинские школьники приняли участие в выставке Global Industrie во Франции: получили 11 наград
Детали конкурса
В программе примут участие школьники 9 – 11 классов со всей страны. Учителя, которые будут работать с юными исследователями, прошли профессиональное обучение от экспертов программы в Вашингтоне.
Конкурс состоит из 2 этапов. Команды будут работать с минилабораториямы. Их задача – предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите нашей планеты. В результате изберут 2 команды, которые смогут отправить свои эксперименты на международную космическую станцию (МКС). Далее разработки будут тестировать астронавты в условиях космоса.
Участие школьников в проекте инициировала Малая академия наук Украины (МАН) при поддержке Посольства Украины в США.
Новые возможности
Участники команд-победителей смогут воочию увидеть запуск ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. За историческим событием они будут наблюдать на площадке 39A космического центра Кеннеди НАСА, Флорида. Впоследствии они примут участие в научной конференции в Вашингтоне.