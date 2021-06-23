Програма навчання є безкоштовною. Учасники зможуть пройти курс в режимі онлайн на платформі CASES. Після завершення навчання учасники отримують відповідний сертифікат.

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Про курс

Головна мета ініціативи – познайомити молодих стартаперів з можливостями Фонду та допомогти учасникам якісно підготуватися до пітчу. Експерти переконані, що такий комплекс може значно підвищити шанси команд на отримання фінансування.

Курс для стартаперів включає 8 етапів, 8 відеолекцій, 10 статей, а також інструкції з самонавчання. Зазначається, що лекції читатимуть провідні фахівці UFS.

Навчання складається з чотирьох модулів:

отримання грантів;

процес взаємодія стартапу з Фондом;

підготовка пітчу;

особливості підписання грантової угоди та звітності за грантом.

Ба більше, курс передбачає перелік спеціалізованої стартап-літератури, приклади успішних пітчів і рекомендації з підготовки презентації для інвесторів.

До цього курсу ми зуміли підійти з розумінням обох сторін – стартапу і Фонду. І така унікальна позиція, сподіваюся, дозволить українським стартапам більш ефективно й осмислено готуватися до пітчингу своєї ідеї,

– прокоментував Анатолій Попель, засновник і керівник платформи CASES.

Коли і як пройти курс

Курс стартує 5 липня 2021 року. Попередня реєстрація доступна за посиланням.