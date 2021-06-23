Программа обучения является бесплатной. Участники смогут пройти курс в режиме онлайн на платформе CASES. После завершения обучения участники получают соответствующий сертификат.
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О курсе
Главная цель инициативы – познакомить молодых стартаперов с возможностями Фонда и помочь участникам качественно подготовиться к питчу. Эксперты убеждены, что такой комплекс может значительно повысить шансы команд на получение финансирования.
Курс для стартаперов включает: 8 этапов, 8 видеолекций, 10 статей, а также инструкции по самообучению. Отмечается, что лекции будут читать ведущие специалисты UFS.
Обучение состоит из четырех модулей:
- получение грантов;
- процесс взаимодействия стартапа с Фондом;
- подготовка питча;
- особенности подписания грантового соглашения и отчетности по гранту.
Более того, курс предусматривает перечень специализированной стартап-литературы, примеры успешных питчей и рекомендации по подготовке презентации для инвесторов.
К этому курсу мы сумели подойти с пониманием обеих сторон – стартапа и Фонда. И такая уникальная позиция, надеюсь, позволит украинским стартапам более эффективно и осмысленно готовиться к питчингу своей идеи,
– прокомментировал Анатолий Попель, основатель и руководитель платформы CASES.
Когда и как пройти курс
Курс стартует 5 июля 2021. Предварительная регистрация доступна по ссылке.