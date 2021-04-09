Компанія UPS, яка займається доставкою вантажів, готується до впровадження електричних літаків VTOL. Для цього вона придбає до 150 літаків Aria-250 у постачальника Beta Technologies, який базується у Вермонті, США.

За словами засновника та генерального директора Beta Кайла Кларка, компанія поєднує простий, елегантний дизайн та передові технології, щоб створити надійний літак з нульовими викидами, який здійснить революцію.

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Літак Beta Alia / Фото Beta Technologies

Що відомо про літак Beta Alia

рухається зі швидкістю 274 кілометри за годину;

зможе перевозити близько 635 кілограмів вантажу;

заряджається лише за 50 хвилин;

на одному заряді зможе проходити до 402 кілометрів.

Літак Beta Alia / Фото Beta Technologies

Компанія має намір пройти сертифікацію та запустити серійне виробництво до 2024 року. Ба більше, повнорозмірний прототип вже перебуває на етапі льотних випробувань, а це означає, що Beta випередила більшу частину ринку.

Важливо! Федеральна авіаційна адміністрація не дозволяє експериментальним літакам вилітати за межі своїх базових аеропортів, поки вони не виявляться достатньо стійкими для цього, тому тестовий політ – це велике досягнення та завершення початкової фази льотних випробувань.

Літак Beta Alia / Фото Beta Technologies

Йдеться про інновації з акцентом на віддачу для нашого бізнесу, наших клієнтів та навколишнього середовища. Ці нові літаки створять операційну ефективність, відкриють можливості для нових служб і послужать основою для майбутніх рішень щодо зменшення викидів в атмосферу,

– відзначає головний директор з питань інформації та технічного обслуговування UPS Хуан Перес.