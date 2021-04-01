Стартап Lilium виходить на біржу: оголошені терміни запуску аеротаксі
Німецький авіаційний стартап Lilium виходить на біржу шляхом злиття з Qell Acquisition, заснованою колишнім керівником General Motors Баррі Енглом. Це остання угода для галузі міської авіаційної мобільності після оголошених угод SPAC, в яких беруть участь Archer Aviation та Joby Aviation.
Джерело:CNBC
Вартість об'єднаної компанії оцінюють у 3,3 мільярда доларів. Очікується, що після злиття компанія отримає від угоди близько 830 мільйонів доларів.
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За підрахунками фахівців, угода завершиться у другому кварталі, тоді об'єднана компанія торгуватиме на біржі Nasdaq під LILM.
Це дасть нам багато оперативних знань від Баррі та його команди, а також фінансування для досягнення типу сертифікації та виходу на ринок з нашим літаком. Це надзвичайно великий і важливий крок для нас як компанії,
– сказав Даніель Віганд.
У компанії відзначають, що комерційний запуск аеротаксі мають намір розпочати у 2024 році.
Про стартап
Lilium розробляє семимісний електричний вертикальний злітно-посадковий літак. Деякі характеризують eVTOL як електричне повітряне таксі або "летючий автомобіль". Компанія планує зосередитись головним чином на міжміських рейсах. Цільовими ринками запуску є Флорида та Німеччина.
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