Німецький авіаційний стартап Lilium виходить на біржу шляхом злиття з Qell Acquisition, заснованою колишнім керівником General Motors Баррі Енглом. Це остання угода для галузі міської авіаційної мобільності після оголошених угод SPAC, в яких беруть участь Archer Aviation та Joby Aviation.

Вартість об'єднаної компанії оцінюють у 3,3 мільярда доларів. Очікується, що після злиття компанія отримає від угоди близько 830 мільйонів доларів.

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Довідка: SPAC – це компанія із бланковим чеком, створена як альтернатива IPO, оскільки вона збирає кошти, щоб щось придбати, але не має власних операцій. Вона не має інших активів, крім готівки, і торгуються на фондовій біржі до злиття з приватними компаніями.

За підрахунками фахівців, угода завершиться у другому кварталі, тоді об'єднана компанія торгуватиме на біржі Nasdaq під LILM.

Це дасть нам багато оперативних знань від Баррі та його команди, а також фінансування для досягнення типу сертифікації та виходу на ринок з нашим літаком. Це надзвичайно великий і важливий крок для нас як компанії,

– сказав Даніель Віганд.

У компанії відзначають, що комерційний запуск аеротаксі мають намір розпочати у 2024 році.

Про стартап

Lilium розробляє семимісний електричний вертикальний злітно-посадковий літак. Деякі характеризують eVTOL як електричне повітряне таксі або "летючий автомобіль". Компанія планує зосередитись головним чином на міжміських рейсах. Цільовими ринками запуску є Флорида та Німеччина.