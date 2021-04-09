Логистическая компания UPS планирует запустить доставку самолетами eVTOL в 2024 году
Компания UPS, которая занимается доставкой грузов, готовится к внедрению электрических самолетов VTOL. Для этого она приобретет до 150 самолетов Aria-250 у поставщика Beta Technologies, что базируется в Вермонте, США.
Источник:New Atlas
По словам основателя и генерального директора Beta Кайла Кларка, компания объединяет простой, элегантный дизайн и передовые технологии, чтобы создать надежный самолет с нулевыми выбросами, который произведет революцию.
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Самолет Beta Alia / Фото Beta Technologies
Что известно о самолете Beta Alia
- движется со скоростью 274 километра в час;
- сможет перевозить около 635 килограммов груза;
- заряжается всего за 50 минут;
- на одном заряде сможет проходить до 402 километров.
Самолет Beta Alia / Фото Beta Technologies
Компания намерена пройти сертификацию и запустить серийное производство до 2024 года. Более того, полноразмерный прототип уже находится на этапе летных испытаний, а это значит, что Beta опередила большую часть рынка.
Самолет Beta Alia / Фото Beta Technologies
Речь идет об инновациях с акцентом на отдачу для нашего бизнеса, наших клиентов и окружающей среды. Эти новые самолеты создадут операционную эффективность, откроют возможности для новых служб и послужат основой для будущих решений по уменьшению выбросов в атмосферу,
– отмечает главный директор по информации и техническому обслуживанию UPS Хуан Перес.
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