Компания UPS, которая занимается доставкой грузов, готовится к внедрению электрических самолетов VTOL. Для этого она приобретет до 150 самолетов Aria-250 у поставщика Beta Technologies, что базируется в Вермонте, США.

По словам основателя и генерального директора Beta Кайла Кларка, компания объединяет простой, элегантный дизайн и передовые технологии, чтобы создать надежный самолет с нулевыми выбросами, который произведет революцию.

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Самолет Beta Alia / Фото Beta Technologies

Что известно о самолете Beta Alia

движется со скоростью 274 километра в час;

сможет перевозить около 635 килограммов груза;

заряжается всего за 50 минут;

на одном заряде сможет проходить до 402 километров.

Самолет Beta Alia / Фото Beta Technologies

Компания намерена пройти сертификацию и запустить серийное производство до 2024 года. Более того, полноразмерный прототип уже находится на этапе летных испытаний, а это значит, что Beta опередила большую часть рынка.

Важно! Федеральная авиационная администрация не позволяет экспериментальным самолетам вылетать за пределы своих базовых аэропортов, пока они не окажутся достаточно устойчивыми для этого, поэтому тестовый полет – это большое достижение и завершение начальной фазы летных испытаний.

Самолет Beta Alia / Фото Beta Technologies

Речь идет об инновациях с акцентом на отдачу для нашего бизнеса, наших клиентов и окружающей среды. Эти новые самолеты создадут операционную эффективность, откроют возможности для новых служб и послужат основой для будущих решений по уменьшению выбросов в атмосферу,

– отмечает главный директор по информации и техническому обслуживанию UPS Хуан Перес.