Управління авіації та поліції на воді отримало нові БПЛА, завдяки яким фахівці зможуть ефективно проводити повітряну рекогносцировку під час супроводу спеціальних операцій.

За допомогою нової техніки працівники Національної поліції України зможуть забезпечувати громадську безпеку та порядок на належному рівні. Крім того, безпілотники сприятимуть оперативному пошуку зниклих, повідомляє Управління авіації та поліції на воді.

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Управління авіації та поліції на воді отримало нові безпілотники / Фото Управління авіації та поліції на воді

Представники Управління наголошують, що впровадження технологій мультиспектрального аналізу і 3D-моделювання значно покращить документування та фіксацію кримінальних злочинів. Безпілотники також служитимуть джерелом інформації під час розслідування особливо тяжких злочинів.

Це тільки початок. Ми й на далі продовжуємо роботу з нашими оперативними та стратегічними партнерами щодо розвитку та удосконалення авіації в цілому,

– йдеться у повідомленні.

Управління авіації та поліції на воді отримало нові безпілотники / Фото Управління авіації та поліції на воді