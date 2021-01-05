Управление авиации и полиции на воде получило новые БПЛА, благодаря которым специалисты смогут эффективно проводить воздушную рекогносцировку во время сопровождения специальных операций.

С помощью новой техники работники Национальной полиции Украины смогут обеспечивать общественную безопасность и порядок на должном уровне. Кроме того, беспилотники будут способствовать оперативному поиску пропавших, сообщает Управление авиации и полиции на воде.

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Управление авиации и полиции на воде получило новые беспилотники / Фото Управления авиации и полиции на воде

Представители Управления отмечают, что внедрение технологий мультиспектрального анализа и 3D-моделирования значительно улучшит документирование и фиксацию уголовных преступлений. Беспилотники также будут служить источником информации при расследовании особо тяжких преступлений.

Это только начало. Мы и в дальнейшем продолжаем работу с нашими оперативными и стратегическими партнерами по развитию и совершенствованию авиации в целом,

– говорится в сообщении.

Управление авиации и полиции на воде получило новые беспилотники / Фото Управления авиации и полиции на воде