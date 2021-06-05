У США хочуть запустити надзвукові пасажирські літаки: швидкість вражає

Компанія United Airlines домовилася про купівлю надзвукових авіалайнерів зі швидкістю 1 300 миль на годину (понад 2 000 кілометрів на годину. Там наголосили, що це – крок вперед у поверненні авіації надзвукових швидкостей.

Компанія придбає 15 літаків Overture у аерокосмічній компанії Boom Supersonic з Денвера. У майбутньому не виключають розширення флоту загалом до 50 літаків.

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Попередньо очікують, що Overture буде готовий до тестових польотів у 2025 році. У такому випадку перевозити пасажирів він зможе вже у 2029.

Останній надзвуковий пасажирський літак Concorde виконав перший рейс у 1976 році. Втім, у 2003 його довелося зняти з експлуатації через збитковість.

У компанії підкреслили, що Overture перевершить найшвидші сучасні авіалайнери. Мовляв, "вдасться з'єднати понад 500 пунктів призначення, зменшивши час польоту майже на половину".

Подробиці від United Airlines

Серед майбутніх потенційних маршрутів для United: Ньюарк – Лондон всього лише за 3,5 години, Ньюарк – Франкфурт за 4 години та Сан-Франциско – Токіо за 6 годин.

Літаки Overture будуть обладнані розважальними екранами на сидінні. Ми пропонуємо просторий особистий простір та безконтактні технології,

– зазначили у компанії.

Крім цього, там очікують, що Overture, який зможе літати на висоті понад 18 кілометрів, стане першим великим комерційним літаком, який:

з першого дня не матиме ніяких викидів вуглецю;

буде оптимізований для роботи на екологічно безпечному авіаційному паливі (SAF).

"Угода про покупку надзвукових літаків з нульовим викидом вуглецю знаменує собою значний крок, який допоможе зробити світ доступнішим", – зауважив Блейк Шоль, гендиректор Boom Supersonic.