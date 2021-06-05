Компания приобретет 15 самолетов Overture в аэрокосмической компании Boom Supersonic из Денвера. В будущем там не исключают расширения флота в целом до 50 самолетов.

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Предварительно ожидают, что Overture будет готов к тестовым полетам в 2025 году. В таком случае перевозить пассажиров он сможет уже в 2029.

Интересно! Последний сверхзвуковой пассажирский самолет Concorde выполнил первый рейс в 1976 году. Впрочем, в 2003 его пришлось снять с эксплуатации из-за убыточности.

В компании подчеркнули, что Overture превзойдет самые быстрые современные авиалайнеры. Мол, "удастся соединить более 500 пунктов назначения, уменьшив время полета почти на половину".

Подробности от United Airlines

Среди будущих потенциальных маршрутов для United: Ньюарк – Лондон всего за 3,5 часа, Ньюарк – Франкфурт за 4 часа и Сан-Франциско – Токио за 6 часов.

Самолеты Overture будут оборудованы развлекательными экранами на сиденье. Мы предлагаем просторное личное пространство и бесконтактные технологии,

– отметили в компании.

Кроме этого, там ожидают, что Overture, который сможет летать на высоте более 18 километров, станет первым крупным коммерческим самолетом, что:

с первого дня не будет иметь никаких выбросов углерода;

будет оптимизирован для работы на экологически безопасном авиационном топливе (SAF).

"Соглашение о покупке сверхзвуковых самолетов с нулевым выбросом углерода знаменует собой значительный шаг, который поможет сделать мир более доступным", – отметил Блейк Шолль, гендиректор Boom Supersonic.