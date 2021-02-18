Укрзалізниця займається впровадженням мережі Wi-Fi у пасажирських поїздах. На першому етапі проєкт реалізовуватимуть у швидкісних поїздах Інтерсіті+.

Над втіленням задуму працюють вже декілька років, проте – безрезультатно. Нарешті фахівці перейшли від слів до конкретних дій.

Цікаво Нові меблі для приміських поїздів: Укрзалізниця показала варіанти – фото

Наразі Укрзалізниця вивчає новітні технології та співпрацює із зацікавленими інвесторами, аби реалізувати головну мету – забезпечити якісний високошвидкісний інтернет упродовж усього маршруту.

Наше завдання – створити якісний сервіс у пасажирських поїздах. Одна з основних тенденцій сьогодення – це мобільність і присутність онлайн. Поїзди Інтерсіті+ часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ до інтернету,

– зазначив директор з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Володимир Рєзнік.

Випробування

Пілотний проєкт мають намір реалізувати у швидкісних поїздах Інтерсіті+ за напрямком Київ – Харків. Концепція, над якою працюють фахівці, має забезпечити покриття сліпих зон.

"Якщо цей проєкт буде успішним, ми запровадимо Wi-Fi у всіх поїздах, забезпечимо безперебійний зв'язок протягом усього шляху курсування поїздів територією України", – підсумував Володимир Рєзнік.