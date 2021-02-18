У пасажирських поїздах Укрзалізниці впроваджують Wi-Fi: тестують проєкт
Укрзалізниця займається впровадженням мережі Wi-Fi у пасажирських поїздах. На першому етапі проєкт реалізовуватимуть у швидкісних поїздах Інтерсіті+.
Джерело:пресслужба АТ "Укрзалізниця"
Над втіленням задуму працюють вже декілька років, проте – безрезультатно. Нарешті фахівці перейшли від слів до конкретних дій.
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Наразі Укрзалізниця вивчає новітні технології та співпрацює із зацікавленими інвесторами, аби реалізувати головну мету – забезпечити якісний високошвидкісний інтернет упродовж усього маршруту.
Наше завдання – створити якісний сервіс у пасажирських поїздах. Одна з основних тенденцій сьогодення – це мобільність і присутність онлайн. Поїзди Інтерсіті+ часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ до інтернету,
– зазначив директор з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Володимир Рєзнік.
Випробування
Пілотний проєкт мають намір реалізувати у швидкісних поїздах Інтерсіті+ за напрямком Київ – Харків. Концепція, над якою працюють фахівці, має забезпечити покриття сліпих зон.
"Якщо цей проєкт буде успішним, ми запровадимо Wi-Fi у всіх поїздах, забезпечимо безперебійний зв'язок протягом усього шляху курсування поїздів територією України", – підсумував Володимир Рєзнік.
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