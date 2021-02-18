В пассажирских поездах Укрзализныци внедряют Wi-Fi: тестируют проект
Укрзализныця занимается внедрением сети Wi-Fi в пассажирских поездах. На первом этапе проект будет реализовываться в скоростных поездах Интерсити+.
Источник:пресс-служба АО "Укрзализныця"
Над воплощением замысла работают уже несколько лет, однако – безрезультатно. Наконец специалисты перешли от слов к конкретным действиям.
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Сейчас Укрзализныця изучает новейшие технологии и сотрудничает с заинтересованными инвесторами, чтобы реализовать главную цель – обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.
Наша задача – создать качественный сервис в пассажирских поездах. Одна из основных тенденций сегодня – это мобильность и присутствие онлайн. Поезда Интерсити+ часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет,
– отметил директор по информационным технологиям АО "Укрзализныця" Владимир Резник.
Испытания
Пилотный проект намерены реализовать в скоростных поездах Интерсити+ в направлении Киев – Харьков. Концепция, над которой работают специалисты, должен обеспечить покрытие слепых зон.
"Если этот проект будет успешным, мы введем Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины", – подытожил Владимир Резник.
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