Приміські потяги Укрзалізниці зможуть незабаром отримати оновлення. Українські інжерени представили сучасні рішення для пасажирських вагонів.

Виставку сучасних розробок елементів салонного інтер'єру вагонів електропоїздів Укрзалізниця організувала 2 лютого у Києві.

Раніше Укрзалізниця отримала сучасні вагони: як виглядають – фото

Там українські інженери представили елементи інтер'єру, які могли б покращити умови проїзду для пасажирів Укрзалізниці, водночас осучаснивши дизайн вагонів.

"Створюємо здорову конкуренцію серед провідних виробників, а представники приміських служб з усієї України змогли дати прямий зворотний зв'язок", – наголосили в Укрзалізниці.

Укрзалізниця може отримати оновлення / Фото з фейсбука Олександра Перцовського



Виставка відбулася у Києві / Фото з фейсбука Олександра Перцовського

Більше подробиць

Як зазначив в.о. члена правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, приміські поїзди – це те, з чим стикаються мільйони пасажирів компанії найчастіше.

Щоб оновлення приміського парку було якісніше та ефективніше, вирішили не просто йти за незмінними багато років регламентами,

– підкреслив він.

Натомість запросили ключових постачальників обладнання представити свої нові рішення для приміських потягів, зокрема – сидіння та інші вагонні меблі.