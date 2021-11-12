Проєкт підготувало АТ "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів". Його реалізація здійснюється у межах програми президента "Велике будівництво: нова залізниця".

Важливо Укрзалізниця отримала нові дизель-поїзди вітчизняного виробництва

Концепт вагону / Фото фейсбук Укрзалізниці

Деталі

Новий капсульний вагон – це найважливіший рухомий склад для соціальних залізничних перевезень. Відомо, що у ньому:

налічується 52 місця збільшених розмірів;

правильне планування поличок уздовж вагона, відтак усі пасажири зручно розміщуватимуться у напрямку руху;

для кожного пасажира передбачено: стіл, панель керування освітленням із нічним підсвічуванням, індивідуальний світильник для читання, розетка з роз'ємом USB;

особистий простір для кожного мандрівника – шторки дозволяють відокремити кожне місце у повноцінну "капсулу" для комфортного перебування, що дуже важливо при нічному курсуванні вагона;

інтер'єр виконано з урахуванням сучасних вимог до комфортної та безпечної подорожі.

Вагон ізсередини / Фото фейсбук Укрзалізниці

Повний текст публікації Укрзалізниці:

Презентували концепт капсульного плацкартного вагона

У наступному році Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia разом із партнерами планує завершити розробку концепту оновленого плацкартного вагона — найважливішого рухомого складу для соціальних залізничних перевезень.

Один з проєктів оновленого плацкартного вагона було представлено під час форуму «Велике будівництво: нова залізниця».

У вагоні передбачено 52 місця збільшених розмірів (довжина 1920 мм, ширина 710 мм). Завдяки плануванню поличок уздовж вагона усі пасажири мають змогу зручно розміщуватись на поличках у напрямку руху.

У пропонованому варіанті планування всі пасажири матимуть рівні умови перебування та однаковий набір функціональних пристроїв: у кожного свій стіл, панель керування освітленням із нічним підсвічуванням, індивідуальним світильником для читання, розеткою з роз’ємом USB. Більше того, кожен пасажир матиме особистий простір — шторки дозволяють відокремити кожне місце у повноцінну «капсулу» для комфортного перебування, що дуже важливо при нічному курсуванні вагона.

Внутрішнє обладнання інтер’єру виконано з урахуванням сучасних вимог до комфортної та безпечної подорожі.

Проєкт оновленого плацкартного вагона підготовлено АТ "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

Детальніше за посиланням

https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/568341/

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