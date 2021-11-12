Проект подготовило АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов". Его реализация осуществляется в рамках программы президента "Большое строительство: новая железная дорога".
Важно Укрзализныця получила новые дизель-поезда отечественного производства
Концепт вагона / Фото фейсбук Укрзализныци
Подробности
Новый капсульный вагон – это самый важный подвижной состав для социальных железнодорожных перевозок. Известно, что в нем:
- насчитывается 52 места увеличенных размеров;
- правильная планировка полочек вдоль вагона, поэтому все пассажиры будут удобно размещаться в направлении движения;
- для каждого пассажира есть стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальный светильник для чтения, розетка с разъемом USB;
- личное пространство для каждого путешественника – шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания, что очень важно при ночном курсировании вагона;
- интерьер выполнен с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию.
Вагон изнутри / Фото фейсбук Укрзализныци
Полный текст публикации Укрзализныци:
Презентовали концепт капсульного плацкартного вагона
В следующем году Укрзализныця – Ukrzaliznytsia вместе с партнерами планирует завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона – важнейшего подвижного состава для социальных железнодорожных перевозок.
Один из проектов обновленного плацкартного вагона был представлен во время форума «Большая стройка: новая железная дорога».
В вагоне предусмотрено 52 места увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полках в направлении движения.
В предлагаемом варианте планирования у всех пассажиров будут равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: у каждого свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения, розеткой с разъемом USB. Более того, у каждого пассажира будет личное пространство — шторки позволяют отделить каждое место в полноценную «капсулу» для комфортного пребывания, что очень важно при ночном курсировании вагона.
Внутреннее оборудование интерьера выполнено с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию.
Проект обновленного плацкартного вагона подготовлен АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов"
Детальнее по ссылке
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/568341/
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