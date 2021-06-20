Документ стосується пілотної поставки секцій кріплення КД90Т 17,5/28.Їхню конструкцію розробники оптимізували під умови клієнта.

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Технічні умови проведення випробувань вже погодили. Обладнання виготовлятимуть на підприємстві компанії – "Дружківському машинобудівному заводі".

Найбільший виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні Corum Group виходить на ринок Туреччини,

– підкреслили у Corum Group.

Крім цього, там також пояснили, що компанія Imbat Madencilik, з якою уклали контракт, є провідною вугледобувною компанією у Туреччині.

Зверніть увагу! Відвантажити секції іноземному клієнту компанія з України планує вже влітку 2021 року.

У Corum Group зазначили, що угода з Imbat Madencilik – це оцінка якості продукції та підтвердження високої кваліфікації співробітників. На першому плані – безпека праці та сучасні технологічні рішення, наголосив директор Corum Trading Олег Нестеренко.



Українці підписали угоду з турецькою компанією / Фото Corum Group

"Наша техніка, завдяки інноваціям і постійному вдосконаленню, орієнтована саме на ефективну та безпечну роботу шахтарів. Нам під силу вирішувати найскладніші завдання", – запевнив він.