Наразі у компанії відкрито понад 40 вакансій. Головні вимоги до кандидатів: проактивність, бізнес- і клієнтоорієнтованість, а також готовність досягати результату, рости й розвиватися. Переглянути пропозиції та подати резюме можна за посиланням.

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Про компанію

Oxagile заснували у 2005 році, а вже з 2013 вона щороку потрапляє в список Inc. "5000 найбільш швидкозростаючих американських компаній". Основний центр розробки розташований в Мінську, а штаб-квартира – в Нью-Йорку. У компанії працює більше як 450 спеціалістів. Місія - створювати красиві рішення, які змінюють світ на краще.

Компанія постачає інноваційне програмне забезпечення для Online Video та інших галузей. Серед клієнтів – передові корпорації світу, зокрема: Panasonic, Broadcom, Orange.

"Ми добре знайомі з такими доменами як OTT, RTC, CV / ML / AI, AdTech і іншими. При цьому ми не обмежуємося технологічною експертизою. Наші фахівці глибоко занурюються в розуміння бізнесу клієнтів, щоб застосовувати технології найбільш ефективно і приносити ще більшу цінність як клієнтам, так і кінцевим користувачам розроблюваних продуктів", – зауважив Co-Founder & CTO Oxagile Сергій Марчук.

Особливості компанії

наявність Training Center та Сenter of Excellence з експертами в області технологій, процесів і управління талантами.

фахівці й керівництво співпрацюють за принципами довіри і прозорості.

мета команд – допомогти клієнту впоратися з бізнес-проблемою за допомогою IT.

співробітники беруть активну участь в програмах менторингу і діляться досвідом в рамках внутрішнього навчання, нарощують експертизу не тільки в технологічних, а й бізнесових областях.

Для нас вкрай важливо працювати з найкращими з талановитих і цілеспрямованих фахівців, щоб посилювати свою ціннісну пропозицію і масштабуватися. У сучасному світі це завдання можливе лише при гнучко розподіленій моделі роботи. Наш новий деливері-центр в Україні – черговий важливий крок в цьому напрямку,

– Co-Founder & CEO Oxagile Дмитро Карпович.

Він переконаний, долучитися до компанії – це відкрити для себе можливість створювати нове й пишатися реалізованими інноваційними рішеннями в різноманітних сферах діяльності. Крім того, командна робота з технологіями штучного інтелекту, комп’ютерного зору й обробки відео допоможе прокачувати професійні навички.