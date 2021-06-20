Документ касается пилотной поставки секций крепи КД90Т 17,5 / 28. Их конструкцию разработчики оптимизировали под условия клиента.

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Технические условия проведения испытаний уже согласовали. Оборудование будут производить на предприятии компании – "Дружковском машиностроительном заводе".

Крупнейший производитель горно-шахтного оборудования в Украине выходит на рынок Турции,

– подчеркнули в Corum Group.

Кроме этого, там также пояснили, что компания Imbat Madencilik, с которой заключили контракт, является ведущей угледобывающей компанией в Турции.

Обратите внимание! Отгрузить секции иностранному клиенту компания из Украины планирует уже летом 2021 года.

В Corum Group отметили, что соглашение с Imbat Madencilik – это оценка качества продукции и подтверждение высокой квалификации сотрудников. На первом плане – безопасность труда и современные технологические решения, подчеркнул директор Corum Trading Олег Нестеренко.



Украинцы подписали соглашение с турецкой компанией / Фото Corum Group

"Наша техника, благодаря инновациям и постоянному совершенствованию, ориентирована именно на эффективную и безопасную работу шахтеров. Нам по силам решать самые сложные задачи", – заверил он.