Українські дизайнери показали прототип легкого тактичного авто, яке може пересуватися і суходолом, і водою. Його розробляють для сил спеціального призначення.

Проте машину можна буде використовувати не лише у військових сферах, про це повідомляє "Національний промисловий портал".

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Як виглядатиме авто

Конструкція майбутнього тактичного автомобіля – така, як і автомобіля-багі. Три його рами (нижня, верхня та внутрішня) з'єднані між собою та кузовом болтовими кріпленнями. Авто зможе перевозити до 5 людей, включно з водієм. Воно розраховане і на транспортування вантажу.

Довідка. Багі – це транспортні засоби з великими колесами та широкими шинами, призначені для використання в піщаних дюнах або на пляжах.

За бажання, машину можна обладнати електричними гребними гвинтами у кормі кузова. А для збільшення корисного навантаження розробники пропонують плаваючий причеп.



Тактичне авто-амбіфія українського виробництва / Ілюстрація Промислового порталу



Авто може їздити з плаваючим причепом / Ілюстрація Промислового порталу



Авто розрахована на перевезення 5 людей / Ілюстрація Промислового порталу

Особливості транспорту

Монооб'ємний кузов створений із поліетилену високої щільності (HDPE). Це, зокрема, гарантує необмежений термін служби, відсутність корозії, високу ударну міцність та стійкість до хімічно агресивних речовин.

Цікаво! Такий поліетилен – екологічно чистий. Він є безпечним як у виробництві, так і при експлуатації. Саме цей матеріал забезпечує для автомобіля можливість пересуватися водою, адже є легшим за неї.

Новітній транспорт буде обладнаний системою відведення води з внутрішнього об'єму. Автомобіль матиме повний привід на всі колеса, а також три паливних баки під задніми сидіннями та по бортах. Останні за необхідності можна буде замінити на баки для інших рідин.