Украинские дизайнеры показали прототип легкого тактического авто, которое может передвигаться и по суше, и водой. Его разрабатывают для сил специального назначения.

Однако машину можно будет использовать не только в военных сферах, об этом сообщает "Национальный промышленный портал".

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Как будет выглядеть авто

Конструкция будущего тактического автомобиля – такая, как и автомобиля-багги. Три его рамы (нижняя, верхняя и внутренняя) соединены между собой и кузовом болтовыми креплениями. Авто сможет перевозить до 5 человек, включая водителя. Оно рассчитано и на транспортировку груза.

Справка. Багги – это транспортные средства с большими колесами и широкими шинами, предназначенные для использования в песчаных дюнах или на пляжах.

При желании, машину можно оборудовать электрическими гребными винтами в корме кузова. А для увеличения полезной нагрузки разработчики предлагают плавающий прицеп.



Тактическое авто-амбифия украинского производства / Иллюстрация Промышленного портала



Авто может ездить с плавающим прицепом / Иллюстрация Промышленного портала



Авто рассчитано на перевозку 5 человек / Иллюстрация Промышленного портала

Особенности транспорта

Монообъемные кузов создан из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Это, в частности, гарантирует неограниченный срок службы, отсутствие коррозии, высокую ударную прочность и устойчивость к химически агрессивным веществам.

Интересно! Такой полиэтилен – экологически чистый. Он является безопасным как в производстве, так и при эксплуатации. Именно этот материал обеспечивает для автомобиля возможность передвигаться водой, ведь есть легче нее.

Новейший транспорт будет оборудован системой отвода воды из внутреннего объема. Автомобиль будет иметь полный привод на все колеса, а также три топливных бака под задними сиденьями и по бортам. Последние при необходимости можно будет заменить на баки для других жидкостей.