Украинцы представили прототип тактического авто-амбифии: фото, характеристики
Украинские дизайнеры показали прототип легкого тактического авто, которое может передвигаться и по суше, и водой. Его разрабатывают для сил специального назначения.
Однако машину можно будет использовать не только в военных сферах, об этом сообщает "Национальный промышленный портал".
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Как будет выглядеть авто
Конструкция будущего тактического автомобиля – такая, как и автомобиля-багги. Три его рамы (нижняя, верхняя и внутренняя) соединены между собой и кузовом болтовыми креплениями. Авто сможет перевозить до 5 человек, включая водителя. Оно рассчитано и на транспортировку груза.
При желании, машину можно оборудовать электрическими гребными винтами в корме кузова. А для увеличения полезной нагрузки разработчики предлагают плавающий прицеп.
Тактическое авто-амбифия украинского производства / Иллюстрация Промышленного портала
Авто может ездить с плавающим прицепом / Иллюстрация Промышленного портала
Авто рассчитано на перевозку 5 человек / Иллюстрация Промышленного портала
Особенности транспорта
Монообъемные кузов создан из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Это, в частности, гарантирует неограниченный срок службы, отсутствие коррозии, высокую ударную прочность и устойчивость к химически агрессивным веществам.
Новейший транспорт будет оборудован системой отвода воды из внутреннего объема. Автомобиль будет иметь полный привод на все колеса, а также три топливных бака под задними сиденьями и по бортам. Последние при необходимости можно будет заменить на баки для других жидкостей.