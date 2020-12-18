Змушує задуматися: українці створили відеогру про самотніх літніх людей – відео
Українські розробники створили відеогру Grand Story, яка змушує переосмислити ставлення до людської самотності.
Автори ідеї – Олексій Нетребенко та Андрій Бичковський. Вони створили Grand Story за 2 дні в межах Serious Game Jam, що був організований за підтримки посольства США в Україні. Розробка стала найкращою грою конкурсу, а творці отримали приз у розмірі 5 000 доларів, розповідає "ШоТам".
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Про що гра?
Основна мета гри – привернути увагу широкого загалу до самотності літніх людей, які проживають у сільській місцевості. Grand Story розповідає емоційну історію про життя літньої бабусі. Старенька проживає у віддаленому регіоні України та чекає на лист від онука. Відзначають, що події гри розвиваються напередодні Різдва.
Чому це важливо?
Безперечно, проблема літніх людей, про яких немає кому подбати, дуже гостро стоїть в Україні та світі. Однак, надзвичайно засмучує той факт, що в українських селах проживає безліч людей похилого віку, з якими рідко контактують родичі. Автори гри закликають молодих людей не забувати про своїх рідних, піклуватися про них та частіше телефонувати або писати їм. Розробники також створили спеціальну форму для збору відгуків тих людей, які зв'язалися з родичами. Їх можна побачити на офіційному сайті гри у розділі "Stories".
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Grand Story – гра про самотніх людей: дивіться відео
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