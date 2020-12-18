Українські розробники створили відеогру Grand Story, яка змушує переосмислити ставлення до людської самотності.

Автори ідеї – Олексій Нетребенко та Андрій Бичковський. Вони створили Grand Story за 2 дні в межах Serious Game Jam, що був організований за підтримки посольства США в Україні. Розробка стала найкращою грою конкурсу, а творці отримали приз у розмірі 5 000 доларів, розповідає "ШоТам".

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Про що гра?

Основна мета гри – привернути увагу широкого загалу до самотності літніх людей, які проживають у сільській місцевості. Grand Story розповідає емоційну історію про життя літньої бабусі. Старенька проживає у віддаленому регіоні України та чекає на лист від онука. Відзначають, що події гри розвиваються напередодні Різдва.