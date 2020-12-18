Украинские разработчики создали видеоигру Grand Story, которая заставляет переосмыслить отношение к человеческому диночеству.

Авторы идеи – Алексей Нетребенко и Андрей Бычковский. Они создали Grand Story за 2 дня в рамках Serious Game Jam, который был организован при поддержке посольства США в Украине. Разработка стала лучшей игрой конкурса, а создатели получили приз в размере 5 000 долларов, рассказывает "ШоТам".

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О чем игра?

Основная цель игры – привлечь внимание общественности к одиночеству пожилых людей, проживающих в сельской местности. Grand Story рассказывает эмоциональную историю о жизни пожилой бабушки. Старушка проживает в отдаленном регионе Украины и ждет письмо от внука. Отмечают, что события игры развиваются в канун Рождества.

Разработчики предлагают игрокам попробовать себя в роли одиноких людей, которые ежедневно самостоятельно занимаются обустройством своей жизни: убирают в доме, поливают цветы, разжигают печь. Кроме того, в игру добавили записи с украинского радио и телевидения 90-х годов. Сейчас Grand Story доступна на украинском, английском и итальянском языках.

Почему это важно?

Бесспорно, проблема пожилых людей, о которых некому позаботиться, очень остро стоит в Украине и мире. Однако, очень огорчает тот факт, что в украинских селах проживает множество пожилых людей, с которыми редко контактируют родственники. Авторы игры призывают молодых людей не забывать о своих родных, заботиться о них и чаще звонить или писать им. Разработчики также создали специальную форму для сбора отзывов тех людей, которые связались с родственниками. Их можно увидеть на официальном сайте игры в разделе "Stories".