В США украинцы разработали проект строительства роботов-грибособирателей под названием Reest. Они должны снизить затраты на рабочую силу на 30% и будут работать в условиях пандемии. Разработчики намерены запустить роботов на фермах.

Авторы стартапа – 4 украинца: Петр Шмигельский, Денис Котелович, Олег Боднар и Алексей Вишневский. Команда будет внедрять свое решение вместе с Basciani Foods, одним из крупнейших поставщиков грибов в стране, пишет The Robot Report.

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Как это работает?

Разработчики создали захватчик для сбора грибов, который ожидает патент. С помощью глубинных камер и компьютерного зрения система сможет точно различать грибы. Во время работы технология не повреждает грибы, они не теряют свои свойства и внешний вид.

Основная проблема – это человеческий труд, условия труда и качество урожая. Грибы необходимо собирать как только они получат необходимый размер, и делать это быстро, чтобы они не заросли, – отмечает сооснователь Reest Денис Котелович.

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Разработчики Reest приводят простую формулу: 1 кг собранных грибов будет стоить 0,2 доллара или 5,61 грн. Сегодня их собирают вручную за 0,3 доллара – 8,42 грн. Кроме того, из-за оптимального срока уборки должна увеличиться и урожайность.

Авторы робота-грибособирателя планируют отдать его в аренду существующим грибным фермам, чтобы получать прибыль и создавать другие прототипы. Сейчас стартап ищет инвесторов для создания 100 роботов. Авторы планируют найти капитал на разработку за 18 месяцев.