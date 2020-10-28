Украинцы создали робота, который будет собирать грибы: видео
В США украинцы разработали проект строительства роботов-грибособирателей под названием Reest. Они должны снизить затраты на рабочую силу на 30% и будут работать в условиях пандемии. Разработчики намерены запустить роботов на фермах.
Авторы стартапа – 4 украинца: Петр Шмигельский, Денис Котелович, Олег Боднар и Алексей Вишневский. Команда будет внедрять свое решение вместе с Basciani Foods, одним из крупнейших поставщиков грибов в стране, пишет The Robot Report.
Интересно: В Украине разрабатывают уникального робота, который будет собирать ягоды: детали
Как это работает?
Разработчики создали захватчик для сбора грибов, который ожидает патент. С помощью глубинных камер и компьютерного зрения система сможет точно различать грибы. Во время работы технология не повреждает грибы, они не теряют свои свойства и внешний вид.
Основная проблема – это человеческий труд, условия труда и качество урожая. Грибы необходимо собирать как только они получат необходимый размер, и делать это быстро, чтобы они не заросли, – отмечает сооснователь Reest Денис Котелович.
Прогнозируют, что к 2024 году мировой рынок грибов превысит 69 млрд долларов
Авторы робота-грибособирателя планируют отдать его в аренду существующим грибным фермам, чтобы получать прибыль и создавать другие прототипы. Сейчас стартап ищет инвесторов для создания 100 роботов. Авторы планируют найти капитал на разработку за 18 месяцев.