Вінницька компанія Winstar Technology активно працює над запуском робота українського виробництва Soil Bot для збору ягід в полі. Команда розробників створила робочий прототип Soil Bot, а також – реалізувала та успішно протестувала алгоритми автопілота.

Як це працюватиме?

Повідомляється, що інженери використали технології комп’ютерного зору та алгоритми штучного інтелекту. Такий підхід забезпечить точність виконання операцій, оперативну ідентифікацію та визначення стиглості плодів ягід, пише AgroTimes з посиланням на Ageek.

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Робот Soil Bot складається з таких частин:

платформа на колісному ходу (з живленням від сонячних панелей);

змінних маніпуляторів;

пристосування для роботи з різними видами ягід;

камер з AI (штучний інтелект);

сонячних панелей.

Soil Bot / Winstar Technology

Які переваги робота?

Змінні маніпулятори та залучення алгоритмів ШІ для автономної навігації робить модель багатофункціональною, а простота конструкції полегшить обслуговування та ремонт механізму.

Розробники відзначають, що Soil Bot має наступні переваги перед конкурентами:

Працює з різними культурами: конкуренти в основному працюють лише з полуницею. Автономне живлення – немає потреби заряджати та дозаправляти автопілот. Мобільність робота (він менший за аналоги).

Коли розробка буде реалізована?

Повідомляється, що MVP версія має бути готова до кінця 2021 року. Далі команда планує перейти до наступного етапу – залучення інвесторів для серійного виробництва.

Автори ідеї переконані, що робот Soil Bot українського виробництва набуде популярності за кордоном та приверне увагу ягідних ферм в Польщі, Норвегії, Нідерландах та інших країнах провідних постачальників ягід в Європі.