В Україні представили додаток, який надає інформацію про діяльність політика відсканувавши фото
В Україні розробили мобільний додаток PolitScanner, який розповідає про біографію, діяльність та доходи політика після сканування зображення з білбордів, брошур, ТБ та будь-яких електронних пристроїв.
Творці проєкту мають на меті підвищити зацікавленість людей у політичних процесах, залучити молодь до обговорення політичних програм, діяльності та перспектив кандидатів. Головний інструмент для реалізації поставленої мети – технології гейміфікації та візуалізації даних, розповідає Інститут масової інформації (ІМІ).
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Як це працює?
Застосунок PolitScanner працює на основі технології розпізнавання облич. Так, програма дає можливість кожному виборцю отримати оперативну інформацію про певного політика просто відсканувавши фото з будь-якого рекламного носія.
Ми вважаємо, що використання сучасних технологій разом з гейміфікацією та візуалізацією бюрократичних даних заохотить широкі кола виборців, особливо аполітичну молодь, до участі у виборах та політичному житті країни, – розповів співзасновник проєкту PolitScanner Павло Колотвін.
Наразі PolitScanner доступний для використання у таких містах: Київ, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Харків, Луцьк, Дніпро, Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя та Маріуполь. Розробники активно працюють над розширенням списку міст.
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