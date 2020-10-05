Відчуваєте напругу і нервозність, коли хтось намагається заглянути в ваш телефон? Думаєте про те, як же залишити своє особисте життя і приватні дані недоступними для інших? Samsung пропонує рішення.

Один з топових виробників високотехнологічних смартфонів Samsung представив дві інновації в області конфіденційності. Quick Switch та Intelligent Content Suggestion – функції, які допомагають зберегти приватність. Обидві вони доступні на бестселерах Galaxy A51 і Galaxy A71, повідомляє Hindastrian Times.

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Є тільки один універсальний інструмент, який використовують мілленіали і Gen Z – це смартфон, з яким можливо все: від відправлення смс друзям до командної роботи і онлайн-навчання. Quick Switch і Content Suggestion допомагають вам жити повним життям Alt Z Life – життям, в якому ваші особисті різноманітні опції відображаються лише вам, – зазначає Samsung.

Інноваційні функції від Samsung / Samsung

Quick Switch

Швидкий перемикач працює так само просто, як і звучить назва. Подвійний клік на кнопці включення – це все, що потрібно для його активації. Він перейде з публічної на приватну версію галереї, браузера, WhatsApp тощо.

Intelligent Content Suggestions

Дана розробка – функція "On Device AI", яка забезпечує повну конфіденційність на Galaxy A51 і Galaxy A71.

On-device AI автоматично пропонує перенести ваші фотографії з загальнодоступної галереї в приватну. Користувачеві досить вибрати обличчя та інші зображення, які він хоче відзначити як особисті.

Після цього налаштування запускається ШІ: він ідентифікує відповідні зображення, які можна безпечно перемістити.

Alt Z Lifе – це життя, в якому вам не потрібно турбуватися про приватність, коли ви вдома або їдете на метро. Йдеться про свободу фотографувати, спілкуватися в чаті нон-стоп у WhatsApp і гортати Instagram, насолоджуючись при цьому повною конфіденційністю, – додають розробники з Samsung.