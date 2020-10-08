В Украине разработали мобильное приложение PolitScanner, которое рассказывает о биографии, деятельности и доходах политика после сканирования изображения с билбордов, брошюр, ТВ и любых электронных устройств.

Создатели проекта имеют цель повысить заинтересованность людей в политических процессах, привлечь молодежь к обсуждению политических программ, деятельности и перспектив кандидатов. Главный инструмент для реализации поставленной цели – технологии геймификации и визуализации данных, рассказывает Институт массовой информации (ИМИ).

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Как это работает?

Приложение PolitScanner работает на основе технологии распознавания лиц. Так, программа дает возможность каждому избирателю получить оперативную информацию об определенном политике просто просканировав фото с любого рекламного носителя.

Для того, чтобы приложение заработало, его нужно скачать на свой смартфон, а дальше – навести камеру устройства на фото политика или на электронном устройстве, или на любом виде политической рекламы. Система предоставит полную информацию в течение нескольких секунд и направит избирателя на страницу политика.

Мы считаем, что использование современных технологий вместе с геймификацией и визуализацией бюрократических данных сподвигнет более широкие круги избирателей, особенно аполитичную молодежь, к участию в выборах и политической жизни страны, – рассказал соучредитель проекта PolitScanner Павел Колотвин.

Сейчас PolitScanner доступен для использования в таких городах: Киев, Одесса, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Харьков, Луцк, Днепр, Николаев, Кривой Рог, Запорожье и Мариуполь. Разработчики активно работают над расширением списка городов.