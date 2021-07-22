Українці розробили робота-помічника для фермерів: показали перше відео

Україні представили інноваційну роботизовану платформу Ally. Вона допомагатиме фермерам вирощувати у саду фрукти та ягоди.

Це – розробка винахідників Євгена Третяка та Антона Варавіна. Детальніше про проєкт один із них розповів у своєму фейсбуці. До відповідного допису також прикріплене відео.

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Що вже відомо про ALLY

Робот наразі пересувається зі швидкістю до 7 кілометрів на годину. Без підзарядки він може подолати 45 – 60 кілометрів й перевозити вантаж, вагою у 200 кілограмів. Поки що пристроєм керує оператора – за допомогою радіосигналу.

Проблема у тому, що кількість фермерів щороку зменшується, а кількість людей – збільшується. У 2050 році нас буде 9,6 мільярда, їжі треба буде суттєво більше,

– пояснив Третяк.

"Зараз ALLY як маленька дитина – тільки вчиться їздити. Але ми його навчимо самостійно їздити, обробляти поля та збирати врожай", – запевнив винахідник. У подальшому українці планують працювати над залученням інвестицій, написанням автопілота. Згодом мають намір запустити серійне виробництво й вийти на ринок ЄС та США.

У скільки обійдеться робот

Як пояснив Третяк, вартість залежатиме від поставлених завдань. Якщо мовиться про простий радіокерований пристрій – 7 000 доларів, якщо про автономну роботу – близько 13 500 доларів.

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