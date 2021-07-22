Это – разработка изобретателей Евгения Третьяка и Антона Варавина. Подробнее о проекте один из них рассказал в своем фейсбуке. К соответствующему сообщению также прикреплено видео.

Обратите внимание Украинцы разработали легкий ударный дрон для ВСУ: мощное видео

Что уже известно об ALLY

Робот пока передвигается со скоростью до 7 километров в час. Без подзарядки он может преодолеть 45 – 60 километров и перевозить груз весом в 200 килограммов. Пока устройством руководит оператора – с помощью радиосигнала.

Проблема в том, что количество фермеров ежегодно уменьшается, а количество людей – увеличивается. В 2050 году нас будет 9,6 миллиарда, еды надо будет существенно больше,

– объяснил Третьяк.

"Сейчас ALLY как маленький ребенок – только учится ездить. Но мы его научим самостоятельно ездить, обрабатывать поля и собирать урожай", – заверил изобретатель. В дальнейшем украинцы планируют работать над привлечением инвестиций, написанием автопилота. Впоследствии намерены запустить серийное производство и выйти на рынок ЕС и США.

Во сколько обойдется робот

Как пояснил Третьяк, стоимость будет зависеть от поставленных задач. Если говорится о простом радиоуправляемым устройстве – 7 000 долларов, если об автономной работе – около 13 500 долларов.

Украинцы разработали робота для фермеров: смотрите видео​