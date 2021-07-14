Новий безпілотний авіаційний комплекс називається Skyfist. Наразі відомо мало подробиць про його розробку та характеристики.
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Дрон можна озброїти 75-міліметровими осколково-фугасними некерованими бомбами. Радіус дії Skyfist сягатиме 45 кілометрів, а корисне навантаження – 2 кілограми.
Якщо порівнювати новий дрон із дронами-камікадзе, однією із переваг буде можливість використовувати дорогі комплектуючі у найоптимальніший спосіб.
Українці представили легкий ударний дрон: дивіться відео
Головний редактор видання Defence-blog Ділан Малясов опублікував у своєму твітері відео, яке демонструє можливості безпілотного авіаційного комплексу Skyfist.