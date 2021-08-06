Змагання триватимуть з 7 по 12 серпня. Головна мета – встановлення нового швидкісного рекорду в категорії "A" OMEGA.

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Про розробку

Самобутній байк – результат співпраці виробника електровелосипедів Delfast та Київського мотоциклетного заводу. Він розроблений на базі вітчизняного мотоцикла "ДНЕПР". Автором, ідейним натхненником та розробником є українець Сергій Малик. Саме він візьме участь у змаганні в США як гонщик-пілот.

Відзначається, що остаточна версія електромотоцикла є модифікованою та покращеною після останнього заїзду на Bonneville Speed Week у 2018 році.

Ми дуже раді можливості відродити культовий бренд та розробити його модернізований прототип. Впевнений, що модель Delfast-Dnepr Electric гідно представить Україну на легендарних міжнародних змаганнях,

– відзначив засновник Delfast Данило Тонкопій.

Характеристики транспортного засобу

вдосконалили контролер та оновили "серце" електробайка;

встановили синхронний електродвигун з постійними магнітами EMRAX-228 (виробник – Словенія)

тривала потужність становить 50кВт (68 кінських сил), а короткочасна – 100 кВт (136 кінських сил).

вага електродвигуна – 12 кілограмів;

літій-полімерна акумуляторна батарея ємністю 12 кВт*год має напругу 600В, що необхідно для забезпечення необхідної швидкості обертання електродвигуна;

тяговий інвертор DTI-150H української компанії Diada Group;

вихідна частота – до 1 000 Гц, що необхідно для досягнення швидкості обертання електродвигуна 5 500 об/хв.

максимальний вихідний струм обмежено позначкою 200А, для досягнення максимального крутного моменту 220 Н*м.

Усі права на розробку належать компанії Delfast. Найближчим часом планується запуск серійного виробництва електробайка.