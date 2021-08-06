Змагання триватимуть з 7 по 12 серпня. Головна мета – встановлення нового швидкісного рекорду в категорії "A" OMEGA.
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Про розробку
Самобутній байк – результат співпраці виробника електровелосипедів Delfast та Київського мотоциклетного заводу. Він розроблений на базі вітчизняного мотоцикла "ДНЕПР". Автором, ідейним натхненником та розробником є українець Сергій Малик. Саме він візьме участь у змаганні в США як гонщик-пілот.
Ми дуже раді можливості відродити культовий бренд та розробити його модернізований прототип. Впевнений, що модель Delfast-Dnepr Electric гідно представить Україну на легендарних міжнародних змаганнях,
– відзначив засновник Delfast Данило Тонкопій.
Характеристики транспортного засобу
- вдосконалили контролер та оновили "серце" електробайка;
- встановили синхронний електродвигун з постійними магнітами EMRAX-228 (виробник – Словенія)
- тривала потужність становить 50кВт (68 кінських сил), а короткочасна – 100 кВт (136 кінських сил).
- вага електродвигуна – 12 кілограмів;
- літій-полімерна акумуляторна батарея ємністю 12 кВт*год має напругу 600В, що необхідно для забезпечення необхідної швидкості обертання електродвигуна;
- тяговий інвертор DTI-150H української компанії Diada Group;
- вихідна частота – до 1 000 Гц, що необхідно для досягнення швидкості обертання електродвигуна 5 500 об/хв.
- максимальний вихідний струм обмежено позначкою 200А, для досягнення максимального крутного моменту 220 Н*м.