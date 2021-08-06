Соревнования пройдут с 7 по 12 августа. Главная цель – установление нового скоростного рекорда в категории "A" OMEGA.

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О разработке

Самобытный байк – результат сотрудничества производителя электровелосипедов Delfast и Киевского мотоциклетного завода. Он разработан на базе отечественного мотоцикла "ДНЕПР". Автором, идейным вдохновителем и разработчиком является украинец Сергей Малик. Именно он примет участие в соревновании в США как гонщик-пилот.

Отмечается, что окончательная версия электромотоцикла является модифицированной и улучшенной после последнего заезда на Bonneville Speed ​​Week в 2018 году.

Мы очень рады возможности возродить культовый бренд и разработать его модернизированный прототип. Уверен, что модель Delfast-Dnepr Electric достойно представит Украину на легендарных международных соревнованиях,

– отметил основатель Delfast Даниил Тонкопий.

Характеристики транспортного средства

усовершенствовали контроллер и обновили "сердце" электробайка;

установили синхронный электродвигатель с постоянными магнитами EMRAX-228 (производитель – Словения)

длительная мощность составляет 50кВт (68 лошадиных сил), а кратковременная – 100 кВт (136 лошадиных сил).

вес электродвигателя – 12 килограммов;

литий-полимерная аккумуляторная батарея емкостью 12 кВт*ч имеет напряжение 600В, что необходимо для обеспечения необходимой скорости вращения электродвигателя;

тяговый инвертор DTI-150H украинской компании Diada Group;

выходная частота – до 1000 Гц, что необходимо для достижения скорости вращения электродвигателя 5500 об/мин.

максимальный выходной ток ограничен отметкой 200А, для достижения максимального крутящего момента 220 Нм.

Все права на разработку принадлежат компании Delfast. В ближайшее время планируется запуск серийного производства электробайка.