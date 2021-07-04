Зазначається, що департамент поліції Каліфорнії звернувся до компанії з проханням протестувати електромотоцикл. Ймовірно, відомство планує домовитися з компанією про постачання.

Не пропустіть До 2 євро за кілометр: велосипедисти-фіни зароблятимуть, збираючи дані про дороги

Велосипед привезли, офіцер спробував, він залишився задоволений. Ми залишили їм байк на два тижні,

– написав співзасновник компанії Данило Тонкопій.

Каліфорнійські поліціянти тестують український електробайк / Фото фейсбук Данила Тонкопія

Що відомо про компанію

DelFast – український виробник електробайків. Мотоцикли компанії оснащені найсучаснішим електронним обладнанням, що тестується в циклі WLTP. На одному заряді мотоцикл може проїхати близько 321 кілометра. Його максимальна швидкість – 80 кілометрів за годину. Вартість електробайка Delfast Top 3.0 на ринку США становить 6 649 доларів, а в Європі – 6 249 євро.