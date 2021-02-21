Українська команда на чолі з конструктором Олександром Кузнєцовим повезе свою розробку на виставку IDEX-2021 в ОАЕ. Там вони представлять гусеничну бронеплатформу "Шторм" з гібридною тягою.

За словами розробників, це – перший у світі гібридний багатофункціональний бронеавтомобіль, який працює на електродвигуні та може "плавати". Зокрема – витримує хвилі до 1,5 метри.

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Що відомо про "Шторм"

На суші бронеплатформа може розігнатися до 140 кілометрів на годину, та проїхати без зупинок для підзарядки аж від 18 до 36 годин.

Електричний акумулятор заряджається у дорозі завдяки дизельному генератору.

Авто можна використовувати для перекидання десанту, підтримки берегової охорони.

А також – для доправлення вантажів та забезпечення медичної допомоги.

Як наголосив Кузнєцов, над прототипом авто (на гусеничному ходу з дизельним двигуном) почали працювати у Києві ще у 2019 році. Тоді авто вже могло триматися на воді та пройшло випробування.

Проте, аби створити повноцінний зразок, потрібно було більше технічних та економічних можливостей. Переїхавши до ОАЕ, команда українців спільно з Streit Group зібрати дослідний зразок за 5 місяців.

Який вигляд має український "Шторм" дивіться відео видання "Гордон"

Про запчастини для автомобіля

Броня там – фінського виробництва.

Амортизатори – замовляли в Австралії.

Електробатарею виготовили в Китаї, але за кресленням українців.

У компанії в ОАЕ замовили міцні та зручні гумові гусениці.

"Якщо звичайну гусеницю пошкоджено, її можна тільки викинути. Наші гусениці підлягають ремонту . Це здешевлює її майже на 70% у порівнянні з іншими світовими зразками, –

пояснив конструктор.

Спочатку на виставці IDEX-2021 українці покажуть бронеплатформу на гусеничному ходу, проте згодом мають намір попрацювати й над колісною версією. Також планують поставити на авто озброєння.

Довідка. Виставка IDEX-2021 відбудеться 21 – 25 лютого. У ній вирішили взяти участь понад 900 виробників військової техніки та озброєнь із 59 країн світу.