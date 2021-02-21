Украинцы представят в ОАЭ бронированную платформу "Шторм": мощное видео
Украинская команда во главе с конструктором Александром Кузнецовым повезет свою разработку на выставку IDEX-2021 в ОАЭ. Там они представят гусеничную бронеплатформу "Шторм" с гибридной тягой.
По словам разработчиков, это – первый в мире гибридный многофункциональный бронеавтомобиль, который работает на электродвигателе и может "плавать". В частности – выдерживает волны до 1,5 метра.
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Что известно о "Шторме"
- На суше может разогнаться до 140 километров в час, и проехать без остановок для подзарядки от 18 до 36 часов.
- Электрический аккумулятор заряжается в пути благодаря дизельному генератору.
- Авто можно использовать для переброски десанта, поддержки береговой охраны.
- А также – для доставки грузов и обеспечения медицинской помощи.
Как отметил Кузнецов, над прототипом авто (на гусеничном ходу с дизельным двигателем) начали работать в Киеве еще в 2019 году. Тогда авто уже могло держаться на воде и прошло испытания.
Однако, чтобы создать полноценный образец, нужно было больше технических и экономических возможностей. Переехав в ОАЭ, команда украинском совместно с Streit Group смогла собрать опытный образец за 5 месяцев.
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О запчастях для автомобиля
- Броня там – финского производства.
- Амортизаторы – заказывали в Австралии.
- Электробатарею изготовили в Китае, но по чертежу украинцев.
- В компании в ОАЭ заказали прочные и удобные резиновые гусеницы.
Если обычную гусеницу повреждено, ее можно только выбросить. Наши гусеницы подлежат ремонту. Это удешевляет ее почти на 70% по сравнению с другими мировыми образцами,
– пояснил конструктор.
Сначала на выставке IDEX-2021 украинцы покажут бронеплатформу на гусеничном ходу, однако впоследствии намерены поработать и над колесной версией. Также планируется поставить на авто вооружения.
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