Украинская команда во главе с конструктором Александром Кузнецовым повезет свою разработку на выставку IDEX-2021 в ОАЭ. Там они представят гусеничную бронеплатформу "Шторм" с гибридной тягой.

По словам разработчиков, это – первый в мире гибридный многофункциональный бронеавтомобиль, который работает на электродвигателе и может "плавать". В частности – выдерживает волны до 1,5 метра.

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Что известно о "Шторме"

На суше может разогнаться до 140 километров в час, и проехать без остановок для подзарядки от 18 до 36 часов.

Электрический аккумулятор заряжается в пути благодаря дизельному генератору.

Авто можно использовать для переброски десанта, поддержки береговой охраны.

А также – для доставки грузов и обеспечения медицинской помощи.

Как отметил Кузнецов, над прототипом авто (на гусеничном ходу с дизельным двигателем) начали работать в Киеве еще в 2019 году. Тогда авто уже могло держаться на воде и прошло испытания.

Однако, чтобы создать полноценный образец, нужно было больше технических и экономических возможностей. Переехав в ОАЭ, команда украинском совместно с Streit Group смогла собрать опытный образец за 5 месяцев.

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О запчастях для автомобиля

Броня там – финского производства.

Амортизаторы – заказывали в Австралии.

Электробатарею изготовили в Китае, но по чертежу украинцев.

В компании в ОАЭ заказали прочные и удобные резиновые гусеницы.

Если обычную гусеницу повреждено, ее можно только выбросить. Наши гусеницы подлежат ремонту. Это удешевляет ее почти на 70% по сравнению с другими мировыми образцами,

– пояснил конструктор.

Сначала на выставке IDEX-2021 украинцы покажут бронеплатформу на гусеничном ходу, однако впоследствии намерены поработать и над колесной версией. Также планируется поставить на авто вооружения.

Справка. Выставка IDEX-2021 состоится 21 – 25 февраля. В ней решили принять участие более 900 производителей военной техники и вооружений из 59 стран мира.