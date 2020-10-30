Українці розробили бойовий безпілотник-камікадзе ST-35 "Грім". Його напередодні презентувало науково-виробниче підприємство "Атлон-Авіа".

Про випробування цього дрона повідомляли у вересні 2020 року, пише "Український мілітарний портал".

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Його використання дозволить виконувати вогневі завдання з максимальною ефективністю. Крім цього, це може забезпечити мінімальні супутні втрати, зокрема серед цивільного населення. Це є перевагою ST-35 "Грім" у порівнянні з традиційними артилерійськими засобами.

Презентація бойового дрона-камікадзе ST-35 "Грім": відео "Атлон Авіа"



Під час презентації безпілотного авіаційного комплексу розробники розповіли про його склад комплексу, бойові можливості, а також показали мобільну та переносну версії.

Що відомо про ST-35 "Грім"

Це засіб для високоточного ураження цілей. Безпілотний комплекс може вражати цілі на закритих позиціях та використовувати різні типи бойових частин.

Основні характеристики боєприпасу:

може розганятися до 120 кілометрів на годину;

максимальна тривалість польоту – 60 хвилин;

злітна вага – 10 кілограмів, вага бойової частини – 3,5 кілограма;

ймовірність ураження цілі – 0,95.

Особливістю безпілотника є використання мультикоптера. Він дозволяє збільшити тривалість та дальність польоту. А також призначений для вертикального запуску баражуючого боєприпасу, а також ретрансляції сигналів управління та даних корисного навантаження.