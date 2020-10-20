У британському Солсбері пройшла військова виставка. Міноборони країни, зокрема, представило там інноваційні безпілотники Nano BUG, розміром з долоню.

Очільник відомства Бен Уоллес наголосив, що країна веде "цілком реальні перегони" зі своїми ворогами за технологічні переваги на полі бою, повідомляє The Mirror.

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Також він заявив, що безпілотники запускатимуть з військових машин. Їх використовуватимуть, аби розвідувати територію та за необхідності розчищати місцевість при атаці.

Довідка. Такі дрони можуть розвинути швидкість у понад 80 кілометрів на годину. Вони вміють відстежувати рухомі механізми та підривати не надто міцні перешкоди – наприклад, закриті двері.

Управляти дронами можна буде за допомогою пристрою, схожого на мобільний телефон. Він розміщуватиметься на грудях солдата та даватиме можливість підключитися до будь-якого дрона Nano BUG чи безпілотної машини X2 на полі бою.

Ми ведемо справжню боротьбу з нашими суперниками за технологічні переваги. Те, що ми робимо сьогодні, закладе основу на наступні десятиліття,

– переконаний Уоллес.

"Щоб досягти успіху, нам потрібно залучити наших найкращих експертів у сфері оборонної промисловості, наукові кола та все суспільство", – додав він.

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Зазначимо, що найближчим часом технологія пройде випробування протестують у британському Солсбері в рамках бойового експерименту.