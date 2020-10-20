Поміщаються на долоні: британська армія представила новітні безпілотники – відео
У британському Солсбері пройшла військова виставка. Міноборони країни, зокрема, представило там інноваційні безпілотники Nano BUG, розміром з долоню.
Очільник відомства Бен Уоллес наголосив, що країна веде "цілком реальні перегони" зі своїми ворогами за технологічні переваги на полі бою, повідомляє The Mirror.
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Також він заявив, що безпілотники запускатимуть з військових машин. Їх використовуватимуть, аби розвідувати територію та за необхідності розчищати місцевість при атаці.
Управляти дронами можна буде за допомогою пристрою, схожого на мобільний телефон. Він розміщуватиметься на грудях солдата та даватиме можливість підключитися до будь-якого дрона Nano BUG чи безпілотної машини X2 на полі бою.
Ми ведемо справжню боротьбу з нашими суперниками за технологічні переваги. Те, що ми робимо сьогодні, закладе основу на наступні десятиліття,
– переконаний Уоллес.
"Щоб досягти успіху, нам потрібно залучити наших найкращих експертів у сфері оборонної промисловості, наукові кола та все суспільство", – додав він.
Британська армія представила новітні безпілотники: відео The Telegraph
Зазначимо, що найближчим часом технологія пройде випробування протестують у британському Солсбері в рамках бойового експерименту.