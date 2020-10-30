Украинцы разработали боевой беспилотник-камикадзе ST-35 "Гром". Его накануне представило научно-производственное предприятие "Атлон-Авиа".

Об испытаниях этого дрона сообщали в сентябре 2020 года, пишет "Украинская милитаристский портал".

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Его использование позволит выполнять огневые задачи с максимальной эффективностью. Кроме того, это может обеспечить минимальные сопутствующие потери, в том числе среди гражданского населения. Это является преимуществом ST-35 "Гром" по сравнению с традиционными артиллерийскими средствами.

Презентация боевого дрона-камикадзе ST-35 "Гром": видео "Атлон Авиа"

Во время презентации беспилотного авиационного комплекса разработчики рассказали о его составе комплекса, боевые возможности, а также показали мобильную и переносную версии.

Что известно о ST-35 "Гром"

Это средство для высокоточного поражения целей. Беспилотный комплекс может поражать цели на закрытых позициях и использовать различные боевых частей.

Основные характеристики боеприпаса:

может разгоняться до 120 километров в час;

максимальная продолжительность полета – 60 минут;

взлетный вес – 10 килограммов, вес боевой части – 3,5 килограмма;

вероятность поражения цели – 0,95.

Особенностью беспилотника является использование мультикоптера. Он позволяет увеличить продолжительность и дальность полета. А также предназначен для вертикального запуска баражуючого боеприпаса, а также ретрансляции сигналов управления и данных полезной нагрузки.