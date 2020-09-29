Талановиті українські розробники продовжують вражати увесь світ своїми винаходами. Авіаційна компанія "Вектор" показала оновлений ролик застосування гелікоптера ВМ-4В "Кіборг" в сучасних військових конфліктах.

Раніше компанія "Вектор" створила сучасний 4-місний двомоторний легкий гелікоптер ВМ-4 "Джміль" та цілу лінійку бойових машин на його базі, пише depo.ua.

Важливо: Робот рятує поранених з поля бою: Туреччина показала нову розробку – відео

Що це таке?

Наразі проєкт ВМ-4В "Кіборг" існує лише у вигляді концепту і об'ємної моделі, однак очікується, що як і базова версія (ВМ-4 "Джміль"), він буде 4-місним двомоторним легким гелікоптером.

Особливість проєкту в тому, що на відміну від наявних нині серійних легких гелікоптерів, що мають силові установки з одним двигуном, розробники лінійки ВМ-4 пропонують двомоторний варіант гвинтокрила, що розширить його функціональність.

На вертольоті будуть встановлені потужні і надійні італійські двигуни MWfly B25D (155 к. к.). Крім того, двигуни MWfly B25D можуть працювати як на авіаційному бензині 100LL, так і на недорогому і доступному автомобільному бензині А-95.

Вертоліт ВМ-4В "Кіборг" / Вектор

Прогнози та перспективи

Розробники запевняють, що за умови використання резервних невеликих акумуляторів та систем автоматичної аварійної посадки, дані апарати за надійністю перевершать усі існуючі стандарти безпеки.

Використовуючи переваги електродвигунів та великої енергоємності вуглеводного палива, можна створити бойові вертольоти з невідомими раніше характеристиками, які вражають своєю потужністю та ефективністю.

Водночас українська влада уклала контракт про закупівлю іноземних вертольотів компанії Airbus Helicopters на суму 550 млн євро. Україна отримає 55 вертольотів для потреб повітряної поліції, МНС, прикордонної служби та Нацгвардії.

Нагадаємо, авіаційна компанія "Вектор" отримала патент на розробку і випуск вертольотів з гібридною силовою установкою у серпні 2020. Спеціалісти компанії, яка входить у Лігу оборонних підприємств України, вже кілька років активно працюють над цим проєктом.