Талантливые украинские разработчики продолжают поражать весь мир своими изобретениями. Авиационная компания "Вектор" показала обновленный ролик применения геликоптера ВМ-4В "Киборг" в современных военных конфликтах.

Ранее компания "Вектор" создала современный 4-местный двухмоторный легкий вертолет ВМ-4 "Шмель" и целую линейку боевых машин на его базе, пишет depo.ua.

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Что это такое?

Сейчас проект ВМ-4В "Киборг" существует только в виде концепта и объемной модели, однако ожидается, что как и базовая версия (ВМ-4 "Шмель"), он будет 4-местным двухмоторным легким вертолетом.

Особенность проекта в том, что в отличие от существующих сегодня серийных легких вертолетов, имеющих силовые установки с одним двигателем, разработчики линейки ВМ-4 предлагают двухмоторный вариант вертолета, что расширит его функциональность.

На вертолете будут установлены мощные и надежные итальянские двигатели MWfly B25D (155 л.с.. К.). Кроме того, двигатели MWfly B25D могут работать как на авиационном бензине 100LL, так и на недорогом и доступном автомобильном бензине А-95.

Вертолет ВМ-4В "Киборг" / Вектор

Прогнозы и перспективы

Разработчики уверяют, что при использовании резервных небольших аккумуляторов и систем автоматической аварийной посадки, данные аппараты по надежности превзойдут все существующие стандарты безопасности.

Используя преимущества электродвигателей и большой энергоемкости углеводородного топлива, можно создать боевые вертолеты с неизвестными ранее характеристиками, которые поражают своей мощностью и эффективностью.

В то же время украинская власть заключила контракт о закупке иностранных вертолетов компании Airbus Helicopters на сумму 550 млн евро. Украина получит 55 вертолетов для нужд воздушной полиции, МЧС, пограничной службы и Нацгвардии.

Напомним, авиационная компания "Вектор" получила патент на разработку и выпуск вертолетов с гибридной силовой установкой в ​​августе 2020. Специалисты компании, которая входит в Лигу оборонных предприятий Украины, уже несколько лет активно работают над этим проектом.