Турецька компанія Elektroland Defense, яка виготовляє військову робототехніку, представила цікаву розробку Boğaç. Це – робот, який під час битви евакуйовує поранених.

Це – самохідна електрифікована платформа з дистанційним управлінням, повідомляє Defence Turk.

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Як працює "робот-рятівник"

Разом із ще однією платформою, яка на гусеничному ходу, він під'їжджає до пораненого бійця. Платформа, що на гусеницях, захоплює його за пояс або одяг, використовуючи кран-маніпулятор.

Далі – перетягує людину на надувні ноші, які потім за допомогою лебідки підтягуються на колісну платформу. Всім цим з укриття управляє спеціальний оператор, дистанційно.

Робот, який евакуйовує поранених бійців: відео Defence Turk

Недоліки та переваги розробки

Розробка Elektroland Defense дозволяє медикам та військовим-побратимам залишатися цілими та неушкодженими при евакуації поранених з поля бою.

Якщо ж людина, наприклад, травмувала хребет, при такій механічної евакуації її стан можна лише погіршити. Крім цього, самохідні платформи також можуть потрапити під обстріл.



Elektroland Defense показала нову розробку / Фото компанії

Розробники запевнили, що така концепція евакуації поранених – перша у світі. ElektroLand Defense працювала у координації із органами безпеки країни та враховувала їхній досвід та потреби.