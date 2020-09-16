Робот рятує поранених з поля бою: Туреччина показала нову розробку – відео
Турецька компанія Elektroland Defense, яка виготовляє військову робототехніку, представила цікаву розробку Boğaç. Це – робот, який під час битви евакуйовує поранених.
Це – самохідна електрифікована платформа з дистанційним управлінням, повідомляє Defence Turk.
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Як працює "робот-рятівник"
Разом із ще однією платформою, яка на гусеничному ходу, він під'їжджає до пораненого бійця. Платформа, що на гусеницях, захоплює його за пояс або одяг, використовуючи кран-маніпулятор.
Далі – перетягує людину на надувні ноші, які потім за допомогою лебідки підтягуються на колісну платформу. Всім цим з укриття управляє спеціальний оператор, дистанційно.
Робот, який евакуйовує поранених бійців: відео Defence Turk
Недоліки та переваги розробки
Розробка Elektroland Defense дозволяє медикам та військовим-побратимам залишатися цілими та неушкодженими при евакуації поранених з поля бою.
Якщо ж людина, наприклад, травмувала хребет, при такій механічної евакуації її стан можна лише погіршити. Крім цього, самохідні платформи також можуть потрапити під обстріл.
Elektroland Defense показала нову розробку / Фото компанії