Українці Іван Максимов та Андрій Потоцький отримали Іґнобелівську премію у 2020 році. Це – жартівлива нагорода за досягнення, які "спочатку викликають сміх, а потім роздуми".

Максимов – фізик, а Потоцький – математик. Вони родом з України, працюють в університеті в Австралії, повідомляє The Guardian.

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Українці отримали премію за те, що вивчали, як на тіла дощових черв'яків впливає вібрація. Науковці з'ясували, що вона змушує їх формувати візерунки – такі ж, як формують краплі води під впливом високих частот (йдеться про так звані хвилі Фарадея).

Ми не мали наміру розв'язати якесь конкретне питання чи наукову проблему. Я вирішив подати вібрацію, включив динамік, пустив кілька інструментальних звукових сигналів. Вони почали рухатися – як вода,

– прокоментував він Максимов.

Наразі вчені намагаються з'ясувати, як та де можна застосовувати результати їхнього дослідження. Зокрема – в нейробіології, як неінвазивний метод (такий, що не передбачає проникання у тіло прямим способом) вивчення мозкових імпульсів.

Довідка. Назва Іґнобелівської премії походить від англійського слова ignoble, що означає "негідний". Її також називають "Антинобелем" або "Шнобелем".



Це пародія на Нобелівську премію – престижну міжнародну нагороду з видатні наукові дослідження, винаходи або значний внесок розвиток суспільства.

Максимом та Потоцький експериментували саме над дощовими черв'яками, бо ті "мають гідростатичний скелет з еластичними покривами і наповнену рідиною порожнину тіла".



Українці отримали Іґнобелівську премію / Скриншот з відео

Інші лауреати Іґнобелівської премії

► Номінація "Фізіологія". Вчені, які розробили спосіб ідентифікації людей з проявами нарцисизму (їм притаманна виключна самозакоханість). Метод полягає у вивченні їхніх брів.

► Номінація "Економіка". Науковці, які досліджували взаємозв'язок між рівнем національного доходу та середньою кількістю романтичних поцілунків. Вони з'ясували, що люди частіше цілують свого партнера в країнах, де є більша конкуренція за ресурси.

► Номінація "Менеджмент". Китайські кілери, які передавали один одному замовлення на вбивства. В результаті, всі потенційні жертви залишилися живими.

► Номінація "Ентомологія". Науковці, які дослідили, що чимало вчених, які займаються вивченням комах бояться павуків, які комахами не є.

► Номінація "Медицина". Дослідники, які діагностували мізофонію – медичний стан, за якого люди страждають, коли хтось поруч жує жувальну гумку.

► Номінація "Матеріалознавство". Науковці, які з'ясували, що ножі, створені із замороженого людського калу, працюють не надто добре.

► Номінація "Медична освіта". Лідери кількох країн отримали премію за "використання пандемії COVID-19, аби світ зрозумів, що політики можуть сильніше впливати на життя і смерть, ніж вчені та лікарі". Серед лауреатів – Володимир Путін, Дональд Трамп та Олександр Лукашенко.

► Премію миру отримали уряди Індії та Пакистану, дипломати яких займалися цілеспрямованими переслідуваннями своїх колег з країн-суперників. Зокрема, постійно дзвонили ночами один одному у двері, а потім утікали.

Цікаво! Лауреати Шнобелівської премії як нагороду отримали паперовий куб і купюру в 10 трильйонів доларів Зімбабве.