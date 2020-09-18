Украинцы Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили Игнобеливськую премию в 2020 году. Это – шуточная награда за достижения, которые "сначала вызывают смех, а затем раздумья".

Максимов – физик, а Потоцкий – математик. Они родом из Украины, работают в университете в Австралии, сообщает The Guardian.

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Украинцы получили премию за то, что изучали, как на тела дождевых червей влияет вибрация. Ученые выяснили, что она заставляет их формировать узоры – такие же, как формируют капли воды под воздействием высоких частот (речь идет о так называемых волнах Фарадея).

Мы не были намерены решить какой-то конкретный вопрос или научную проблему. Я решил подать вибрацию, включил динамик, пустил несколько инструментальных звуковых сигналов. Они начали двигаться – как вода,

– прокомментировал Максимов.

Сейчас ученые пытаются выяснить, как и где можно применять результаты их исследования. В частности, они считают, что в нейробиологии – как неинвазивный метод (такой, что не предусматривает проникновения в тело прямым способом) изучение мозговых импульсов.

Справка. Название Игнобелевской премии происходит от английского слова ignoble, что означает "негодный". Ее также называют "Антинобелем" или "шнобель".



Это пародия на Нобелевскую премию – престижную международную награду за выдающиеся научные исследования, изобретения или крупный вклад в развитие общества.

Максимов и Потоцкий экспериментировали именно над дождевыми червями, ибо те "имеют гидростатический скелет с эластичными покровами и наполненную жидкостью полость тела".



Украинцы получили Игнобеливськую премию / Скриншот с видео

Другие лауреаты Игнобеливской премии 2020

► Номинация "Физиология". Ученые, разработавшие способ идентификации людей с проявлениями нарциссизма (им присуща исключительная самовлюбленность). Метод заключается в изучении их бровей.

►Номинация "Экономика". Ученые, исследовавшие взаимосвязь между уровнем национального дохода и средним количеством романтических поцелуев. Они выяснили, что люди чаще целуют своего партнера в странах, где есть большая конкуренция за ресурсы.

► Номинация "Менеджмент". Китайские киллеры, которые передавали друг другу заказы на убийства. В результате все потенциальные жертвы остались живы.

► Номинация "Энтомология". Ученые, которые обнаружили, что многие ученые, занимающиеся изучением насекомых, боятся пауков, которые насекомыми не являются.

► Номинация "Медицина". Исследователи, которые диагностировали мисофонию – медицинское состояние, при котором люди страдают, когда кто-то рядом жует жевательную резинку.

► Номинация "Материаловедение". Ученые, которые выяснили, что ножи, созданные из замороженного человеческого кала, работают не слишком хорошо.

► Номинация "Медицинское образование". Лидеры нескольких стран – за "использование пандемии COVID-19, чтобы мир понял, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи". Среди лауреатов – Владимир Путин, Дональд Трамп и Александр Лукашенко.

► Премию Мира получили правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых занимались целенаправленным преследованием своих коллег из стран-соперников. В частности, постоянно звонили по ночам друг другу в дверь, а потом убегали.

Интересно! Лауреаты Шнобелевской премии в награду получили бумажный куб и купюру в 10 триллионов долларов Зимбабве.