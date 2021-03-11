У Харкові розробили "антиковідний" папір: чому це важливо
Харківські фахівці створили перший в Україні бактерицидний папір. Новітня речовина ПАПДЕЗ, яка входить до його складу, запобігає розвитку бактерій.
Застосовування
Бактерицидний папір зможуть використовувати:
- для знезараження ран та лікування;
- для забезпечення належного зберігання харчових продуктів, що запобігатиме розвитку цвілі, грибків і бактерій;
- для виготовлення підручників, зошитів, одноразових екологічних ручок та олівців;
До прикладу, бактерицидний паперовий пакет для продуктів, які зберігаються на полицях в супермаркетах, не дасть мікробам розвиватися. Іншими словами, якщо людина, котра є носієм вірусу, доторкнеться до пакування, на ньому не залишаться бактерії. Так, інші покупці будуть у безпеці.
Крім того, антибактеріальний папір зможуть використовувати для виробництва грошових банкнот. За словами експертів, це продовжить термін існування банкнот та знизить активність поширення бактерій між людьми.
Ба більше, розробники пропонують Міністерству освіти розглянути ідею друку підручників на бактерицидному папері. Наразі команда працює над розробкою біоцидного паперу довготривалої дії. Видавництво готове розпочати виготовлення нових підручників для шкіл на новітньому антибактеріальному папері вже цьогоріч.
Підручник живе 5 років?! А скільки проживуть бактерії на ньому? У час пандемії потрібно максимально захистити дітей і запобігти розповсюдженню хвороби. Це можуть бути книги, зошити, підручники, надруковані на антибактеріальному папері,
– відзначає генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.
Видавництво "Ранок" пропонує виготовляти підручники з бактерицидного паперу / Фото Зміївської паперової фабрики
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