Український сервіс OVO, який займається доставкою овочів, залучив 150 тисяч доларів інвестицій у раунді pre-seed. У проєкт інвестували фонд TA Ventures та клуб приватних інвесторів ICLUB.

Інвестиції спрямують на подальший розвиток та масштабування компанії. Мета OVO – стати лідером на ринку доставки свіжих фруктів та овочів до кінця 2021 року.

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У покупки овочів і фруктів в супермаркеті є кілька проблем: асортимент скромніше, ніж на складі, відвідувачі чіпають продукти руками, а процес вибору займає чимало часу. OVO пропонує доставити фрукти, овочі і супутні продукти до дверей квартири за 60 хвилин,

– запевняють у компанії.

Успіх OVO – яскравий приклад того, що компаніям, які формують злагоджену команду та створюють якісний продукт, не заважає навіть коронавірусна криза. Керуючий партнер ICLUB в Києві Ігор Перция відзначив, що стартап є індикатором попиту на українські продукти серед локальних інвесторів.

Сервіс доставки овочів та фруктів OVO / Скриншот OVO

Що відомо про стартап

OVO – це рішення, за допомогою якого можна замовити доставку овочів та фруктів. Сервіс працює в Києві й у діапазоні 25 кілометрів за містом. Проєкт заснували Роман Мелкумов і Степан Зіняков у розпал карантинних обмежень у квітні 2020 року. Спершу стартап отримав назву "Київ Овочі". Впродовж 2 тижнів розробники займалися аналізом ринку, попиту та створювали бізнес-модель. Автори проєкту вклали 55 000 доларів власних інвестицій та запустили MVP сервісу.

За словами співзасновника OVO Романа Мелкумова, бізнес від самого початку був прибутковим. У жовтні 2020 року партнером компанії став український маркетолог Андрій Федорів (Fedoriv Group). Ангельські інвестиції витратили на ребрендинг, який передбачав: перезапуск IT-інфраструктури, впровадження широкомасштабної рекламної кампанії та заміну назву на OVO.