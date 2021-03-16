Украинский сервис OVO, который занимается доставкой овощей, привлек 150 000 долларов инвестиций в раунде pre-seed. В проект инвестировали фонд TA Ventures и клуб частных инвесторов ICLUB.

Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие и масштабирование компании. Цель OVO – стать лидером на рынке доставки свежих фруктов и овощей до конца 2021 года.

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В покупке овощей и фруктов в супермаркете есть несколько проблем: ассортимент скромнее, чем на складе, посетители трогают продукты руками, а процесс выбора занимает много времени. OVO предлагает доставить фрукты, овощи и сопутствующие продукты до двери квартиры за 60 минут,

– уверяют в компании.

Успех OVO – яркий пример того, что компаниям, которые формируют слаженную команду и создают качественный продукт, не мешает даже коронавирусный кризис. Управляющий партнер ICLUB в Киеве Игорь Перция отметил, что стартап является индикатором спроса на украинские продукты среди локальных инвесторов.

Сервис доставки овощей и фруктов OVO / Скриншот OVO

Что известно о стартапе

OVO – это решение, с помощью которого можно заказать доставку овощей и фруктов. Сервис работает в Киеве и в диапазоне 25 километров за городом. Проект основали Роман Мелкумов и Степан Зиняков в разгар карантинных ограничений в апреле 2020 года. Сначала стартап получил название "Киев Овощи". В течение 2 недель разработчики занимались анализом рынка, спроса и создавали бизнес-модель. Авторы проекта вложили 55 000 долларов собственных инвестиций и запустили MVP сервиса.

По словам соучредителя OVO Романа Мелкумова, бизнес изначально был прибыльным. В октябре 2020 года партнером компании стал украинский маркетолог Андрей Федорив (Fedoriv Group). Ангельские инвестиции потратили на ребрендинг, который предусматривал: перезапуск IT-инфраструктуры, внедрение широкомасштабной рекламной кампании и замену названия на OVO.