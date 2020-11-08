Школьник из Краматорска, что в Донецкой области, Егор Попович разработал мобильный приложение с интересными локациями в городе. Приложение получило название "Не скучный город".

Среди достопримечательностей можно увидеть оригинальные муралы, которые разбросаны по всему городу, а также маленькие памятники и скульптуры, которые есть в Краматорске, сообщает "Донеччина TV".

Примечательно Украинские стартапы в сфере экологии и здоровья победили на престижном конкурсе

За первую неделю работы приложение начали загружать пользователи. Там можно не только подробнее узнать о туристических локации, но и пройти квесты, в которых нужно найти или же посчитать памятники.

Мы разделились и вместе ходили, фотографировали, запоминали координаты их. Хотим добавить еще всевозможные достопримечательности и мемориалы, связанные с историей,

– пояснил соавтор разработки Егор Попович.

"Ему хотелось сделать какой-то интересный вклад в развитие города, тем самым привлечь больше людей. Чтобы они ходили, что-то открывали для себя, интересные места", – добавила Елена Кучерук, общественная активистка.

Школьник создал мобильное приложение о Краматорск: видео "Донеччина TV"

Заметим, что помогали Поповичу его ровесники, а также другие единомышленники – их парень нашел в соцсети. Всего на разработку приложения понадобилось примерно 2 месяца.