Стартап Influ2 розробляє рекламну платформу для націлювання. У нього інвестували 3,4 мільйона доларів за початковий тур. У першому турі взяли участь One Way Ventures, VentureFriends, а також венчурний капіталіст з Казахстану Мурат Абдрахманов та колишній генеральний директор GlobalLogic Пітер Харрісон.

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Компанія планує витратити зібрані гроші на маркетинг, розробку продуктів, а також на розширення команд у США та Україні, розповідає ain.

Influ2 Це проєкт українського підприємця Дмитра Лісицького, який він розпочав влітку 2017 року. У грудні того ж року стартап зібрав 190 тисяч доларів інвестицій. Ідея послуги полягає в тому, щоб націлити рекламу на конкретних людей з урахуванням частоти та якості їх взаємодії з нею.

Дмитро Лісицький / MediaSapiens

За даними компанії, з 2019 року її дохід зріс у п'ять разів. В першій половині 2020 року продукт виріс на 251 відсоток, незважаючи на вплив коронавірусної кризи.

Пандемія також вплинула на процес пошуку та залучення коштів. За словами Лісицького, карантин затримав роботу над угодою на три місяці.