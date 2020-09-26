Стартап Influ2 разрабатывает рекламную платформу для нацеливания. В него инвестировали 3,4 миллиона долларов за начальный тур. В первом туре приняли участие One Way Ventures, VentureFriends, а также венчурный капиталист из Казахстана Мурат Абдрахманов и бывший генеральный директор GlobalLogic Питер Харрисон.

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Компания планирует потратить собранные деньги на маркетинг, разработку продуктов, а также на расширение команд в США и Украине, рассказывает ain.

Influ2 Это проект украинского предпринимателя Дмитрия Лисицкого, который он начал летом 2017 года. В декабре того же года стартап собрал 190 тисяч долларов инвестиций. Идея услуги заключается в том, чтобы нацелить рекламу на конкретных людей с учетом частоты и качества их взаимодействия с ней.



Дмитрий Лисицкий / MediaSapiens

По данным компании, с 2019 года ее доход вырос в пять раз. В первой половине 2020 продукт вырос на 251 процент, несмотря на влияние коронавирусного кризиса.

Пандемия также повлияла на процесс поиска и привлечения средств. По словам Лисицкого, карантин задержал работу над соглашением на три месяца.